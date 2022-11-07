﻿ Anket yapıldı TOGG'un favori rengi ortaya çıktı

Otomobil banttan inmeden önce TOGG'un renkleri ortaya çıkmıştı. 500 binden fazla yorumun incelenmesinin ardından favori TOGG rengi belli oldu
ANKETE 500 BİN KİŞİ KATILDI
Bunun üzerine TOGG'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı. Ankete katılanların yüzde 68'i 'Kapadokya' rengini seçti.
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz."
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