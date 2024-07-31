Tokat'ta 450 milyon euroluk mühimmat fabrikası kuruluyor

Kenan Kayhan/ TOKAT

2021 yılında 17 gurbetçi tarafından kurulanlar “SWİS TOMSAN” Firması Tokat’ın Şenyurt beldesi arazisi içerisinde 430 bin metre kare alan üzerine 1200 kişinin istihdam edileceği 450 milyon Euro’luk mühimmat fabrikasının temelleri atılıyor.

SWİS TOMSAN adına açıklamada bulunan Erdal Temel; “ucuz mal üretmek değilde, kaliteli mal üretip uluslar arası marka haline gelip, savunma sanayisinde özellikle mühimmat konusunda 5 parmağın birimi olmak istiyoruz” dedi.

Temel açıklamalarında “NATO kriterlerine uygun, Uluslararası fuarlarda NATO sertifikası olmuş mühimmatları sergilemek, burada üretmek, Tokat üretimidir, Türkiye firmasıdır imajıyla uluslararası da bir savunma sanayi, mühimmat sektöründe olmak için uluslararası birçok fuarlara katıldık. Avrupalı 50 yıllık, 100 yıllık firmalarla irtibatlar sağladık. Eksiğimiz nedir, bilmek istediğimiz nedir, neye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların üzerinden ekip olarak gerçekten daha çok yolumuz var, daha yolun başındayız” dedi.

"ÇALIŞMANIN SONUNA GELDİK"

Tokat’ın Şenyurt beldesin de 430 bin metre kare arazide 2021 yalında başlattıkları çalışalar 3 yıl sonra belirli bir aşamaya geldiklerini ve fabrika inşaatına başlayacaklarını belirten firma yetkilisi Erdal Temel; “Şubat ayındaki bütün devletimizin önemli kurumlarıyla yapacağımız bir üretimin ülkemiz için nasıl bir katma değer olduğunu ve ülke dışında bunun nasıl bir markalaşma olması noktasında ciddi bir çalışma yaptıktan sonra Eylül 2021 ayında Sivistomsan şirketini Turhal merkezi olma kaydıyla kurduk. Şirketimiz kurulduktan sonra devletimizin kurumlarıyla hem ruhsat, hem lisans, hem arazi tahsisi ve birçok önemli olan devletimizin böyle bir hizmette bize müsaade edeceği bütün bilgileri, belgeleri Allah'a çok şükür bugün son noktasına geldik.

Fabrikanın İnşaat ruhsatı çıktı, arazi parselasyonlarımız da bitti. Biz şu anda nasip olursa oradaki harfiyat çalışmalarımız ve orada geçmişte Turhal Otobanyolu üzerindeki çalışmalarda alınan harfiyatların yerine çöp dökülmüş. Onları da temizledikten sonra Teknik inşaat projeleri ve teknik planlar ve programlar bittikten sonra da en kısa sürede inşallah ne zaman temel atacağımızı ilan edeceğiz” dedi.

Temel, İnşallah TomSan ateşli silahlar ve mühimmatlar konusunda ARGE çalışmasıyla birlikte nasip ve kısmet olursa Avrupa makineleri, uluslararası en iyi teknolojisi ve know-how yani teknolojisiyle birlikte İlk layınlar, ilk bantlar kurulduktan sonra da birlikte Tokat’ta üretme kontratlarını da aldık. Birçok Avrupa ülkelerinin, birçok Orta Doğu ülkelerinin, Asya ülkelerinin özellikle Orta Doğu'da müşterisi olan firmalarında bizim bu projemizde birlikte olmak istiyorlar. Çünkü hem ülkemiz lojistik olarak da, stratejik olarak da dünyanın göz bebeği.

Bunun kıymetini inşallah biliyoruz, bilmekte mecburiyetindeyiz dedi.