Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.
İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi.
Fabrikadan yükselen siyah duman kentin çeşitli noktalarından görüldü.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
ALEVLER 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Plastik fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
Alevlere Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manisa ve Muradiye organize sanayi bölgesi itfaiyecileri de müdahale etti.
Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Fabrikada yaklaşık 150 milyon liralık zarar meydana geldiği bildirildi.