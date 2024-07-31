Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı

Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 1

Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik enjeksiyon fabrikasında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 2

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 3

İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 4

Fabrikadan yükselen siyah duman kentin çeşitli noktalarından görüldü.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 5

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 6

ALEVLER 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Plastik fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 7

Alevlere Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manisa ve Muradiye organize sanayi bölgesi itfaiyecileri de müdahale etti.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 8

Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 9

Fabrikada yaklaşık 150 milyon liralık zarar meydana geldiği bildirildi.

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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 10
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 11
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 12
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 13
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 14
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 15
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 16
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 17
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 18
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 19
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 20
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 21
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 22
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 23
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 24
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 25
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 26
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 27
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 28
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 29
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 30
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 31
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 32
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 33
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 34
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 35
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 36
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 37
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 38
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 39
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 40
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 41
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 42
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 43
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 44
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Manisa’da plastik fabrikasında yangın! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı 45
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