Tolgahan Sayışman huzurevi sakinleri için sinema salonu kapattı

Oyuncu Tolgahan Sayışman, örnek bir davranışa imza attı. Sayışman hem oynayıp hem de yapımcılığını üstlendiği 'Aynasız Haluk' adlı sinema filmini huzurevi sakinleriyle birlikte izledi. Keyif dolu iki saat geçiren ünlü oyuncu, film sonrası huzurevi sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

''BU BULUŞMALARI SIKLAŞTIRACAĞIZ''

Habertürk'te yer alan habere göre; Gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Tolgahan Sayışman, "Filmden ziyade güzel bir aktivite olsun istedim büyüklerimiz için. Malum pandemiden çıktık... Farklı yerlerde, güzel vakit geçirmek en çok büyüklerimizin ihtiyacı... Sözleştik, kendileriyle bu buluşmaları sıklaştıracağız" açıklamasını yaptı.



