Tom Cruise uzay yürüyüşüne çıkacak ilk sivil olacak

Universal stüdyolarının başkanı Dame Donna Langley, 60 yaşındaki Hollywood yıldızı Tom Cruse'un başrolünde yer alacağı ve bir kısmı uzayda geçecek filmi anlattı.

BBC News'a konuşan Langley, aktörün Uluslararası Uzay İstasyonuna bir roketle gitmeyi planladığını söyleyerek; pandemi döneminde Cruise ve yönetmen Doug Liman'ın kendisine 'aslında dünyada geçen ama sonra başrolün günü kurtarmak için uzaya gitmesi gereken' bir karakterle ilgili film fikirlerini anlattığını aktardı ve ekledi:

Umutlarımız, Tom'un uzay istasyonunun dışında 'uzay yürüyüşü' yapan ilk sivil insan olacağı yönünde.

The Mirror'da yer alan habere göre; söz konusu filmle ilgili ayrıntılar da veren Langley, "Tom, kendini dünyayı kurtarabilecek tek kişi konumunda bulan şanssız bir adamı oynayacak" dedi.

Bu; ünlü ismin beyazperde için yaptığı uçakları nasıl uçuracağını öğrenmek, dünyanın en yüksek binasından aşağı inmek ve uçurumlara tırmanmak gibi pek çok şaşırtıcı şeyden biri olacak.

Tom Cruise ve daha önce 'Yarının Sınırında'da çalıştığı, uzayda geçecek olan filmi de yönetmesi beklenen Liman'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çekilecek ilk uzun metrajlı film için Elon Musk’ın şirketi Space X ve NASA’yla işbirliği yapacağı açıklanmıştı.



