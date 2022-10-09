9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tom Cruise uzay yürüyüşüne çıkacak ilk sivil olacak

Tom Cruise uzay yürüyüşüne çıkacak ilk sivil olacak

Universal stüdyolarının başkanı Dame Donna Langley, Space X ve NASA ile işbirliği içerisinde çekeceği ve bir kısmı uzayda geçecek filmini anlattı. Langley, Curise'un 'uzay yürüyüşü' yapacak ilk sivil insan olabileceğini ifade etti. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 13:14
Takip Et

Tom Cruise uzayda film çeken ilk aktör olmaya hazırlanıyor! Uzay yürüyüşü yapacak ilk sivil de olacak

Tom Cruise uzay yürüyüşüne çıkacak ilk sivil olacak
+
Aa
-

Universal stüdyolarının başkanı Dame Donna Langley, 60 yaşındaki Hollywood yıldızı Tom Cruse'un başrolünde yer alacağı ve bir kısmı uzayda geçecek filmi anlattı.

BBC News'a konuşan Langley, aktörün Uluslararası Uzay İstasyonuna bir roketle gitmeyi planladığını söyleyerek; pandemi döneminde Cruise ve yönetmen Doug Liman'ın kendisine 'aslında dünyada geçen ama sonra başrolün günü kurtarmak için uzaya gitmesi gereken' bir karakterle ilgili film fikirlerini anlattığını aktardı ve ekledi:

Umutlarımız, Tom'un uzay istasyonunun dışında 'uzay yürüyüşü' yapan ilk sivil insan olacağı yönünde.

The Mirror'da yer alan habere göre; söz konusu filmle ilgili ayrıntılar da veren Langley, "Tom, kendini dünyayı kurtarabilecek tek kişi konumunda bulan şanssız bir adamı oynayacak" dedi.
Bu; ünlü ismin beyazperde için yaptığı uçakları nasıl uçuracağını öğrenmek, dünyanın en yüksek binasından aşağı inmek ve uçurumlara tırmanmak gibi pek çok şaşırtıcı şeyden biri olacak.

Tom Cruise ve daha önce 'Yarının Sınırında'da çalıştığı, uzayda geçecek olan filmi de yönetmesi beklenen Liman'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çekilecek ilk uzun metrajlı film için Elon Musk’ın şirketi Space X ve NASA’yla işbirliği yapacağı açıklanmıştı. 


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
2
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
3
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
6
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor. Meteoroloji il il uyardı
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
7
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez
﻿Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez
﻿Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez
﻿Kayseri Kocasinan İmar şoför alacak
﻿Kayseri Kocasinan İmar şoför alacak
﻿Kayseri Kocasinan İmar şoför alacak
﻿Bülent Arınç'ın acı günü
﻿Bülent Arınç'ın acı günü
﻿Bülent Arınç'ın acı günü
﻿Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı
﻿Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı
﻿Hızlı tren hattından 20 ton demir çalındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.