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Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar. Torbadan çıktı uygulamaya geçildi

Eleştirilen Kur Korumalı Mevduat hesabı bir sene uzatıldı. Aralık sonunda bitecek olan Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılaması kararı, meclisten torba kanunla geçirildi, uygulamaya konuldu

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:05
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Torbadan çıktı uygulamaya geçildi. Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar

Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar. Torbadan çıktı uygulamaya geçildi
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 Eylül ayı sonunda torba kanun detayları hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Kur Korumalı Mevduatın içeriğinde değişiklik olmayacağını söylemişti ama öyle olmadı torba kanunla uzatmaya geldi.

KYK borçlarının faizlerinin silinmesinden Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının süresini uzatmaya kadar pek çok düzenlemeyi kapsayan torba kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, 31 Aralık 2022’de sona erecek olan KKM uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Buna göre 2022 sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerin TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi ve dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olacak.

Türk lirasına çeviren mükelleflerin, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları istisna kapsamında tutulacak.

Eylül ayı sonunda torba kanunun detayları hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kur korumalı mevduatın içeriğinde değişiklik olmayacağını, yalnızca sürenin 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacağını söylemişti. Elitaş, “Özellikle işletmelerin bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar” demişti.

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