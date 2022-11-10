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Kur korumalıyla ilgili yeni gelişme. Bakan Nureddin Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:48
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Nureddin Nebati açıkladı. Kur korumalı mevduatla ilgili yeni gelişme

Kur korumalıyla ilgili yeni gelişme. Bakan Nureddin Nebati açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Hazine destekli KKM hesaplarında yenileme oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Nebati, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Hazine destekli KKM hesaplarında yenileme oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu söyledi.

Nebati “KKM uygulaması olumsuz jeopolitik gelişmeler, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma, euro-dolar paritesindeki gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın sürdürülmesinde etkin rol oynamıştır. Bu uygulamanın döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında maliyeti sınırlı kalmıştır” dedi.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

“Borç stokunun yapısını iyileştirmek için yurt içi borçlanmada Döviz cinsi senetlerin payı azaltılmıştır. Bu çerçevede, 2022 yılında yurt içi döviz cinsi borçlanmalar azaltılmış, Türk Lirası cinsi borçlanmaya ağırlık verilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl da yurt içinde döviz cinsi borçlanmanın payını azaltmaya devam edeceğiz”

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Keşke hiç uyanmasa..
10.11.2022 14:01
NeBAti."Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın, Türkiye’de çok farklı noktalara gideceğiz"  
 
Murat D.
10.11.2022 13:59
Nas değil destek, 96 milyar TL 85 milyon nüfus desek kişi başı 1000 TL üzeri para  
 
Tamer TÜRK
10.11.2022 13:57
Bunlar Fakirin fukaranın ekmeğini çalıp çalıp Zengine yediren Siyasetçiler 24 saat gece gündüz ettiğimiz BEDDUA buradan uzaya yol olur  
 
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