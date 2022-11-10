Kur korumalıyla ilgili yeni gelişme. Bakan Nureddin Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Hazine destekli KKM hesaplarında yenileme oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Nebati, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Hazine destekli KKM hesaplarında yenileme oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu söyledi.

Nebati “KKM uygulaması olumsuz jeopolitik gelişmeler, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma, euro-dolar paritesindeki gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın sürdürülmesinde etkin rol oynamıştır. Bu uygulamanın döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında maliyeti sınırlı kalmıştır” dedi.

Nebati sözlerine şöyle devam etti:

“Borç stokunun yapısını iyileştirmek için yurt içi borçlanmada Döviz cinsi senetlerin payı azaltılmıştır. Bu çerçevede, 2022 yılında yurt içi döviz cinsi borçlanmalar azaltılmış, Türk Lirası cinsi borçlanmaya ağırlık verilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl da yurt içinde döviz cinsi borçlanmanın payını azaltmaya devam edeceğiz”