Toros Dağları'nda yetişiyor 40 bin dekarda 35 ton üretildi. 35 köyün geçimini sağlıyor hasadı başladı

Karaman’da coğrafi işaretli, kara elmas olarak adlandırılan ekşikara üzümünün hasadı başladı. Marketlerde ekşikara üzümünün kurusunun kilosu 170 TL'den satılırken, 35 köyün geçimini kara elmas sağlıyor.

KAYNAK: İHA
Toros Dağları'nda yetişiyor 40 bin dekarda 35 ton üretildi. 35 köyün geçimini sağlıyor hasadı başladı

İHA'nın haberine göre, Karaman’ın Toros Dağları eteklerindeki köylerde 40 bin dekar alanda yılda yaklaşık 35 bin tona yakın üretimi gerçekleşen yaş ve kuru üzüm Türkiye’nin değişik pazarlarında yüksek fiyatlarla satılıyor.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, merkeze bağlı Bozkandak köyünde düzenlenen ekşikara üzümünün hasadına katıldı. Köy sakinlerinden Mehmet Ali Duran’ın söylediği türkülerle başlayan hasatta Vali Sarıibrahim, eline aldığı makasla üzüm hasadı yaptı.

40 BİN DEKARDAN TOPLANIYOR"

Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, ekşikara üzümünün Torosların güzelliğini gösterdiğini ifade ederek, “Çok güzel bir hasat dönemi yaşanıyor. Yaklaşık 40 bin dekar alanda üzümde 35 bin ton rekoltemiz var. Gerçekten leziz bir üzüm. Ekşikara üzümünün Karaman’da üretiminin artmasına vesile olan herkese buradan teşekkür ediyorum. Torosların eteğinde böyle nadide ürünleri bulmak ve tanışmak bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Kara elmas olarak bilinen ekşikara üzümünün hasadı başlamış durumdadır. Karaman’da yaklaşık 35 köyümüz yıllardır geçimini üzümden sağlamıştır. Geçmiş yıllarda burada üretilen üzümler Karaman’da bulunan Tekel Suma Fabrikasına satılıyordu. Fabrikanın kapanmasından sonra bu köylerdeki üreticilerimiz bir arayış içerisine girdi. Bizler de bu köylerimizde ekşikara üzümünün ekilmesiyle ilgili çalışmalar yaptık" diye konuştu.

Bayram "Çalışmalar kapsamında Karaman Valiliğimiz aracılığıyla fidanlar dağıttık. Şimdi de dağıtılan bu fidanların üzümlerini topluyoruz. Şuan bu köylerimizin katma değer üreten ciddi bir üzüm üretimi var. Bu bölgede üretilen üzümler Türkiye’nin değişik pazarlarında yüksek fiyatlarla satılıyor. Şuan sofralık dediğimizde ekşikara üzüm vazgeçilmez bir ürün oldu. Bu köylerde üretim sahalarının genişlemesi haliyle bizleri ve çiftçilerimizi mutlu ediyor" dedi.

Bayram, ekşikara üzümüyle ilgili detaylı çalışmalar yaptıklarını da anlatarak, “Yaptığımız analizlere göre, bu üzüm başta kansızlığa, şeker hastalığına, karaciğer ve solunum yetmezliği olanlar ile üşümesi olan kişilere iyi geldiği yönünde bilgiler aldık" diye konuştu.

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