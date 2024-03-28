Bisiklet yarışı kanlı bitti

Bisiklet yarışlaraının ünlü isimlerinden Wout Van Aert, birçok ünlü bisikletçiyle birlikte korkunç bir kazaya karıştı. Üzücü olayın baş aktörü olan ünlü bisikletçi birkaç hafta spordan uzak kalacak.

Belçika’da düzenlenen Tour of Flanders’ta Hollandalı bisiklet kulübü Visma-Lease’in lideri, kendisini büyük bir kazanın ortasında buldu. Eurosport'un canlı yayınladığı müsabakada dengesini kaybedip düşen Wout Van Aert’in düşüşü esnasında yanındaki bisikletçilere çarpması sonucu ortaya korkunç bir domino etkisi çıktı. Kazada diğer ünlü bisikletçilerden Dane Mads Pedersen ve Belçikalı Jasper Stuyve’nin de içerisinde bulunduğu çok sayıda yarışmacı yaralandı.

Sert bir şekilde yere düşen Wout Van Aert müsabaka alanından sedyeyle ambulansa tahliye edilerek ambulansla hastaneye nakledildi.

Visma-Lease takımının sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk açıklamada her ne kadar “küçük bir yaralanma” denilmiş olsa da görüntüler ve sonrasında elde edilen bilgiler Van Aert’in köprücük ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu yönünde. Kazaya karışan diğer ünlü bisikletçilerden Stuyven’in de köprücük kemiğinin kırılduğı ve vücudunda derin kesikler olduğu bildirildi.