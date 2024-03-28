Bisiklet yarışı kanlı bitti

Kaynak: BFM TV
Bisiklet yarışı kanlı bitti
Bisiklet yarışların en önemli etaplarından biri olan Tour of Flanders, bir çok ünlü bisikletçinin yaralandığı büyük bir kazaya sahne oldu.

Bisiklet yarışlaraının ünlü isimlerinden Wout Van Aert, birçok ünlü bisikletçiyle birlikte korkunç bir kazaya karıştı. Üzücü olayın baş aktörü olan ünlü bisikletçi birkaç hafta spordan uzak kalacak.

Belçika’da düzenlenen Tour of Flanders’ta Hollandalı bisiklet kulübü Visma-Lease’in lideri, kendisini büyük bir kazanın ortasında buldu. Eurosport'un canlı yayınladığı müsabakada dengesini kaybedip düşen Wout Van Aert’in düşüşü esnasında yanındaki bisikletçilere çarpması sonucu ortaya korkunç bir domino etkisi çıktı. Kazada diğer ünlü bisikletçilerden Dane Mads Pedersen ve Belçikalı Jasper Stuyve’nin de içerisinde bulunduğu çok sayıda yarışmacı yaralandı.

Sert bir şekilde yere düşen Wout Van Aert müsabaka alanından sedyeyle ambulansa tahliye edilerek ambulansla hastaneye nakledildi.

Visma-Lease takımının sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk açıklamada her ne kadar “küçük bir yaralanma” denilmiş olsa da görüntüler ve sonrasında elde edilen bilgiler Van Aert’in köprücük ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu yönünde. Kazaya karışan diğer ünlü bisikletçilerden Stuyven’in de köprücük kemiğinin kırılduğı ve vücudunda derin kesikler olduğu bildirildi.

https-static-nieuwsblad-be-assets-images-upload-2024-03-27-338d3c3c-dd0e-4cb7-aa8e-cb895c8e9754.jpg

arap.jpg

https-static-nieuwsblad-be-assets-images-upload-2024-03-27-44fccb70-e8e5-4d62-8d82-dc4e46ffb570.jpg

https-static-nieuwsblad-be-assets-images-upload-2024-03-27-20b28029-0c11-46ea-b24e-4cd3d0fff43f.jpg

Son Haberler
Diyanet bir günde 206 asgari ücret harcadı Ekonomi
Diyanet bir günde 206 asgari ücret harcadı
Dev karadeliğin en net fotoğrafı ortaya çıktı Teknoloji
Dev karadeliğin en net fotoğrafı ortaya çıktı
Konya'da komşuların trafik kavgası kanlı bitti Yerel Haberler
Konya'da komşuların trafik kavgası kanlı bitti
Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı Gündem
Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı
50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı Spor
50 yaşındaki Sergen Yalçın gönlünü 24 yaşındaki sarışın yıldıza kaptırdı. Antalya'dan İstanbul'a günübirlik kaçamakların nedeni ortaya çıktı
Türkiye'nin 26 yıllık dev şirketi iflasın eşiğinde. 8 ülkeye aralıksız ihracat yapıyor. 4 ilde maden ocakları bulunuyor Ekonomi
Türkiye'nin 26 yıllık dev şirketi iflasın eşiğinde. 8 ülkeye aralıksız ihracat yapıyor. 4 ilde maden ocakları bulunuyor
Her gün davalık oluyor. Avukatı da şaşkın. Böylesi ne görüldü ne duyuldu Gündem
Her gün davalık oluyor. Avukatı da şaşkın. Böylesi ne görüldü ne duyuldu