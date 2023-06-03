Medyada çatışma ne zaman çıkacak? Ünlü polis muhabiri Toygun Atilla çıkacak çatışmanın tarihini açıkladı

AKP iktidarında çürümeye maruz kalan yapılardan biri de medya oldu. Medyanın geldiği durum seçim sürecinde de gözler önüne serildi. Ünlü polis muhabiri Toygun Atilla medyada bir çatışma yaşanacağını belirterek bu çatışmanın ne zaman çıkacağını söyledi. Atilla, seçim sonrasını işaret ederek, “Medya savaşları yeni dönemde Haçlı savaşlarından çetin geçecek” ifadelerini kullandı.

Atilla, Patronlar Dünyası’nda yayınlanan yazısında AKP döneminde gazeteciliğin büyük ölçüde çürümeye maruz kaldığını belirterek, seçim sürecinde kendilerini ‘Candaş’ olarak tanımlayan muhalif gazetecilerin öne çıktığını söyledi.

Toygun Atilla’nın “Seçim sonrası medyayı neler bekliyor?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Gerçek gazetecilik rafa kalktı. Herkes kendini mutlu edecek haberlerin peşinden gitti.

Gerçeği yok sayma adına...

Gerçeklikten uzaklaşmanın son adımı ise son seçim sonuçlarından sonra belirgin bir hale geldi.

Etkisizleşen ve toplumun tamamını kapsayamayan gazetecilik, sadece kendi taraftarlarına asprin olmaktan öteye geçemedi.

HASAN TAHSİN'CİLİK OYNAYANLAR

Bu süreçte yandaş gazetecilerin sesleri eskiye göre çok çıkmadı. Süreci daha çok candaş diye tabir edilen kendilerini "muhalif" olarak adlandıran gazeteciler domine etti.

Etkin olan, yaftalayan, "vur kır parçala bu maçı kazan" sloganları atan bu kez onlardı.

Kimileri ise kirli geçmişlerini, fırdöndü hayatlarını unuttuğumuzu sanarak Hasan Tahsin pozları takınıyorlardı.

Oysa ne kendileri Hasan Tahsin, ne de karşılarındaki işgal kuvvetleriydi.

İKTİDAR MEDYASININ GİYOTİN SEHPALARI ÇIKABİLİR

Sakın sanmayın ki, iktidar yanlısı gazetecilerin sessizliği artık uslanmış olmalarından kaynaklıydı.

Asla...

Onlar bile iktidarın gidebileceğini ilk kez düşünmeye başlamış, kenardan kenardan tatlı su kurnazlığı içinde durumu idare ediyorlardı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin hemen ardından toprağa gömdükleri baltalarını, kenara bıraktıkları kamalarını çıkarmaları an meselesidir...

Giyotin sehpalarını indirme, televizyonlarda adam asmaca oyunları ha başladı ha başlamak üzeredir...

CANDAŞ MEDYADA YAPRAK DÖKÜMÜ

Candaş medyada yaprak dökümü büyükten küçüğe doğru başlarken, birbirleri ile olan çarpışmaları yandaşlarla olan kavgalarından daha keskin olacaktır.

Önce kılıçları birbirlerine çekecek, yeni dönemde ayakta kalma mücadelesinde "düşmanlarından" çok birbirlerine sert gireceklerdir.

Anlayacağınız medya savaşları yeni dönemde Haçlı savaşlarından çetin geçecek....