﻿Denize attığı ağ sonunu getirdi

Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 19.00 sıralarında av için kendisine ait tekne ile Akçaabat Limanı’ndan tek başına denize açılan Şevki Markal (48) açıkta motorunu durdurarak ağ atmaya başladı.

O sırada balık ağı ayağına takılarak dolanan Şevki Markal denize düştü. Ağdan bir türlü kurtulamayan Şevki Markal boğularak hayatını kaybederken, arkadaşları balıktan dönmemesi üzerine merak ederek kendisini telefonla aradı.

Telefonla ulaşamayınca bu kez tekneleri ile denize açılan balıkçılar arkadaşlarının teknesinin boş olduğunu görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verdi.

AYAĞI AĞA DOLANMIŞ BİR HALDE BULUNDU

Markal, balıkçılar ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknesine 5-10 metre mesafede deniz içinde ayağı ağa dolanmış ve boğulmuş halde cansız şekilde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri şahsın cansız bedenini Akçaabat Limanı’na getirirken, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)