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Buzda balık yakalarken balık yerine ne çıktı

Buzu kırarak balık tutmaya çalışan avcıların balık yerine sıçan avladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:18
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Buzda balık yakalarken balık yerine ne çıktı

Buzda balık yakalarken balık yerine ne çıktı
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Odatv'de yer alan bilgilere göre, buzda bir delik açarak balık yakalamak için suya yemli olta atan balıkçılar, balık avlamayı beklerken çok farklı bir manzara ile karşılaştı. 

Balık tuttuğunu sanarak oltasını büyük bir hızla çeken balıkçı, yer yüzüne koca bir misk sıçanı çıkardı. Tuttukları avın bir sıçan olduğunu gören balıkçılar şok olmakla birlikte gülmelerine engel olamadı.

Yer yüzüne çıktıktan sonra kısa bir süre şok yaşayan sıçan, hızlı adımlarla suya geri girdi. Balık yerine sıçan avlayan balıkçılar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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