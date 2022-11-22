22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Trabzon'da bir otomobil, kırmızı ışıkta beklediği sırada diğer otomobil arkadan gelerek çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:54
Takip Et

Trabzon'da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Trabzon'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
+
Aa
-

Trabzon'un Beşikdüzü ilçe merkezinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçe merkezindeki eski Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 61 HG 973 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden G.T. yönetimindeki 06 BBE 439 plakalı otomobil gelerek arkadan çarptı. Kazada sürücü G.T. ile 61 HG 973 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan G.T. Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
3
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
4
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
6
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
7
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿Kerem Ökten bütün kışın nasıl geçeceğini açıkladı. Allah herkesin yardımcısı olsun
﻿BUDO seferlerine hava engeli 
﻿BUDO seferlerine hava engeli 
﻿BUDO seferlerine hava engeli 
﻿Kış yaklaşıyor, 60 yaş üzeri olanlar dikkat
﻿Kış yaklaşıyor, 60 yaş üzeri olanlar dikkat
﻿Kış yaklaşıyor, 60 yaş üzeri olanlar dikkat
﻿Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra
﻿Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra
﻿Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.