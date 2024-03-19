Trabzon'da yaralanan İsmail Kartal'ın oğlunun durumu belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarda yaralandığı belirtilen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlunun durumu belli oldu.

Kafasına davul tokmağı ile vurulan Emre Kartal'ın kafa travması yaşadığı belirtildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Emre Kartal'ın kafasında ezik olduğunu, kaburgasında da çatlak bulunduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da oğlunun soyunma odası koridorlarında saldırıya uğrayan Fred'i korumaya çalışırken darbedildiğini söylemişti.

