Trabzon'da yaralanan İsmail Kartal'ın oğlunun durumu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'da yaralanan İsmail Kartal'ın oğlunun durumu belli oldu
Trabzon'daki olaylarda yaralanan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlunun son durumu belli oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarda yaralandığı belirtilen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlunun durumu belli oldu.

Kafasına davul tokmağı ile vurulan Emre Kartal'ın kafa travması yaşadığı belirtildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Emre Kartal'ın kafasında ezik olduğunu, kaburgasında da çatlak bulunduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da oğlunun soyunma odası koridorlarında saldırıya uğrayan Fred'i korumaya çalışırken darbedildiğini söylemişti.

İlgili Haberler
Dursun Özbek'ten ligden çekilme açıklaması. Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi
Son Haberler
Tebliğciden kafede oturanlara tehdit gibi uyarı: 'Allah bazılarını cehenneme alacak' Video
Tebliğciden kafede oturanlara tehdit gibi uyarı: 'Allah bazılarını cehenneme alacak'
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Spor
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi
Ambalajda yenilikçi tasarımlar katma değer için yarışıyor Ekonomi
Ambalajda yenilikçi tasarımlar katma değer için yarışıyor
Son dakika... Irak’ta MİT’ten nokta operasyon Gündem
Son dakika... Irak’ta MİT’ten nokta operasyon
Dursun Özbek'ten ligden çekilme açıklaması. Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi Spor
Dursun Özbek'ten ligden çekilme açıklaması. Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi
TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı Ekonomi
TZOB Başkanı Bayraktar'dan gıda taklidi uyarısı
Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti Magazin
Ebru Gündeş hamile mi? Jet hızıyla evlenmişti