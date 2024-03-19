Trabzonsporlu Hukukçular Derneği açıkladı. Fenerbahçeliler suçluymuş tahrik etmişler. Peki Kadıköy'de Uğurcan'ı havaya atmak tahrik değil miydi

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Papara Park’ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte gelen galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncular bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Sarı-lacivertli futbolcuların sevinmesine tepki gösteren bazı Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırdı.

Osayi-Samuel, Batshuayi, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat gibi isimlerinde kendisini savunması ile birlikte büyüyen olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

Derbide yaşanan skandallar hala gündemdeki yerini korurken Trabzonsporlu Hukukçular Derneği’nden flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçeli futbolcuların yaşanan olaylarda sevinerek taraftarları tahrik ettiğini ifade eden dernek yaptığı açıklamada yargılanmalarını talep etti.

İşte yapılan o açıklama:

''17.3.2024 günü Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan ve sorgulanması gereken vahim hakem hataları, ne tesadüftür ki bir kısım Fenerbahçeli sporcuların, spor ahlakı bir yana ceza yargısına konu olması gereken eylemlerinin gölgesinde kalmıştır.

Aklımız ile dalga geçmeye kalkan tüm bileşenlere söylüyoruz, bir haftadır yapılan algılar ile zaten amaç bu değil miydi!

Maçın günler öncesinde uzatılan mikrofonlarda başlayan algı operasyonu, maçın oynandığı esnada saha kenarındaki tetikçilerinin süregelen çirkin el hareketleri ile körüklenmiş, son düdüğün ardından ise figüranları vasıtasıyla tamamlanmıştır.

Olayların gideceği yeri herkesin gördüğünü ve hakemin de görmesi gerektiğini belirterek, maçın tatil edilmesi gerektiğini söyleyen malum takım başkanı, yandaşı, taraftarı... Madem öyle! maç sonu el kol hareketleri çekerek yapılan sevincin sonucunda olayların nereye gideceğini görememiş mi? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır atasözünü kendilerine şiar edinmiş malum takım ve tüm bileşenleri bilsin ki; bastıramazsınız, takipçisiyiz.

Hiçbir taraftarın kural ihlalini-suçunu tasvip etmemekle birlikte, kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince herkesin yaptığı eylemin karşılığındaki cezayı ayrıcalık görmeksizin alması gerektiğini belirterek, güvenlik güç- leri tarafından etkisiz hale getirilen taraftarlara; yumruk, kafasına yerde tekme!, uçan ve dönen tekme atan Fenerbahçeli futbolcular Irfan Can Eğribayat, Osterwolde, Osayi Samuel ve Batshuayi hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, eylemlerinin gerek disiplin gerekse ceza yargılaması noktasında cezalandırılması için takipçisi olunacağını kamuoyuna duyururuz.

Not:6222 Sayılı Yasa kapsamında kasten yaralama suçunun şikayete tabi olmadığını ve kanunen meşru müdafaa hükümlerinin, etkisiz hale getirilene karşı yapılan eylemlere uygulanamayacağını önemle belirtmek isteriz.''

Trabzonspor kulübü ise yaptığı açıklamada Fenerbahçe’ye tepki göstererek şu açıklamayı paylaştı:

"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.

Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."

"UĞURCAN'IN HAVAYA ATILMASI DA TAHRİK DEĞİL MİYDİ"

Hem Trabzonspor’un yaptığı açıklama hem de Trabzonsporlu Hukukçular Derneği’nin yaptığı açıklama sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Kadıköy’de oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 galip geldiği maça vurgu yaparak “o zaman Uğurcan’ın havaya atılması da tahrik değil miydi bu nasıl bir hukuki bakıştır” diye sordu