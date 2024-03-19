Spor İstanbul açıkladı. BESYO ve Spor Bilimleri hazırlık kursu başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Spor İstanbul açıkladı. BESYO ve Spor Bilimleri hazırlık kursu başlıyor
Spor İstanbul’un, spor akademilerine girmek isteyen öğrenciler için düzenlediği İBB Özel Yetenek Hazırlık Kursu başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul, spor alanında kariyer yapmak isteyen 17 yaş üstü öğrencileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO) ile Spor Bilimleri Fakülteleri’ne hazırlamak için Özel Yetenek Hazırlık Kursu başlatacağını duyurdu.

22 Mart Cuma günü İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde başlayacak kurslarda adayların fiziksel özelliklerine göre hazırlanacak özel antrenman programları sayesinde, katılımcıların potansiyellerinin en üst seviyeye yükseltilmesi sağlanacak.

DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETİ DE VERECEK

Özel yetenek kurslarında salon antrenmanları haftanın beş günü İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde, kros antrenmanları ise haftanın iki günü İBB Florya Atatürk Ormanı’nda yapılacak. Önceki yıllardaki katılımcıların yüksek başarı oranıyla öne çıkan İBB Özel Yetenek Hazırlık Kursu’nda antrenörler öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verecek. Katılımcılar, sınav parkurlarıyla eş standartlara sahip tesislerde kendilerini BESYO ve Spor Bilimleri Fakülteleri’ne hazırlama fırsatını yakalayacak.

TYT İÇİN DE KURS VERİLECEK

İBB ayrıca öğrencilerin istemeleri halinde, faaliyetlerini ücretsiz sürdüren İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı İBB Ders Atölyeleri'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı hazırlık kurslarını da alabilecek. TYT hazırlık kursları için hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim seçenekleri bulunacak.

NASIL KAYIT OLUNUR

İBB Özel Yetenek Hazırlık Kursu’na katılmak isteyenler, ön kayıtlarını online.spor.istanbul adresinde yapabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin velileri için 20 Mart Çarşamba günü Zoom üzerinden bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

KAYITLAR NE ZAMAN

Dönem kayıt ücretinin 2500 TL olurken, ödemeler 15 Nisan-22 Nisan tarihleri arasında kredi kartıyla ya da İstanbulkart’la yapılabilecek.

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