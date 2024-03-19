Dursun Özbek'ten ligden çekilme açıklaması. Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları

"Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik."



"Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi. Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik."



"Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur. Bu olaylar incelenmeli, kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Buradan da adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmalar yapılmalı."



"Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim."



"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil."



"Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur."

"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz."

"Buraya nasıl geldik! Türk futbolu buraya nasıl geldi? Üzerinde durulması gereken en önemli konu bu. Geçmişteki söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. İstenmeyen olaylar oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi, hepimizi endişelendiriyor. Sadece Trabzonspor'un sahasında olan olayları kastetmiyorum. Bugüne nasıl geldik? Buna bakmalıyız. Dileğim; bu tip olayların artık gündemimizden kalkması. Bu olayın milat olması. Kurumların ve kişilerin adil şekilde cezalandırılmasını diliyorum."

"Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli."