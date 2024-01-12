Trabzon'dan İstanbul'a. Ayrılık açıklandı

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Yunan oyuncu Dimitrios Kourbelis’in ardından, kadrosunda düzenlemeye giderek Hırvat oyuncu Teklic’in kiralık olarak Fatih Karagümrük’e gönderdi.

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Tonio Teklic’in sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş. ile anlaşmaya varıldığı” ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Teklic, sezon başında Hırvatistan’ın NK Varazdin takımından bordo-mavili ekibe katılmıştı.

Genç yetenek, bu sezon Trabzonspor forması altında altı maçta sahne alarak takımına katkı sağladı.