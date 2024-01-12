Trabzon'dan İstanbul'a. Ayrılık açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'dan İstanbul'a. Ayrılık açıklandı
Süper Lig’in renkli takımlarından Fatih Karagümrük, transfer piyasasında dikkat çekici bir hamle yaparak, Trabzonspor’un yetenekli orta saha oyuncusu Tonio Teklic’i sezon sonuna dek kadorsuna kattı.

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Yunan oyuncu Dimitrios Kourbelis’in ardından, kadrosunda düzenlemeye giderek Hırvat oyuncu Teklic’in kiralık olarak Fatih Karagümrük’e gönderdi.

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Tonio Teklic’in sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş. ile anlaşmaya varıldığı” ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Teklic, sezon başında Hırvatistan’ın NK Varazdin takımından bordo-mavili ekibe katılmıştı.

Genç yetenek, bu sezon Trabzonspor forması altında altı maçta sahne alarak takımına katkı sağladı.

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