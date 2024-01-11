Trabzonspor Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Trabzonspor Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Trabzonspor ile Samsunspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Teknik adamların ilk 11 tercihleri belli oldu.

Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak.
Trabzonspor, Papara Park Stadı'nda Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
Trabzonspor ligde 33 puanla 3. sırada. Rakibi Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada yer alıyor.

Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
Trabzonspor XI: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.

Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Lobumir, Musti, Youssef, Taylan, Carlo, Emre, Mami, Marius

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