24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'u Trabzonlu babanın oğlu yaktı

Trabzonspor'u Trabzonlu babanın oğlu yaktı

Basel'in Trabzonspor'u ağırladığı maçta ağları sarsan Amir Amdouni'nin babasının Trabzonlu olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:47
Takip Et

Trabzonlu babanın oğlu Trabzonspor'u yaktı

Trabzonspor'u Trabzonlu babanın oğlu yaktı
+
Aa
-

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Basel'e 2-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Dün oynanan maçta Basel'in ilk golünü atan genç oyuncu Zeki Amdouni, oldukça iyi bir performans ortaya koydu.

Amdouni, Türk futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

BABASI TRABZONLU
Bu sezon Basel formasıyla 5 maça çıkan Zeki Amdouni, 1 gol atmayı başardı. 

Annesi Tunuslu, babası ise Türk olan Zeki Amdouni, 4 Aralık 2000'de İsviçre'de doğdu. 

Babasının Trabzonlu olduğunun ortaya çıkması bordo-mavilileri şaşırttı.

İSVİÇRE'Yİ SEÇTİ
İsviçre U20 Takımı'nda forma giydikten sonra Türkiye U21'den de davet alan genç oyuncu, milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
2
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
7
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.