Trabzonspor'u Trabzonlu babanın oğlu yaktı

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Basel'e 2-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Dün oynanan maçta Basel'in ilk golünü atan genç oyuncu Zeki Amdouni, oldukça iyi bir performans ortaya koydu.

Amdouni, Türk futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

BABASI TRABZONLU

Bu sezon Basel formasıyla 5 maça çıkan Zeki Amdouni, 1 gol atmayı başardı.

Annesi Tunuslu, babası ise Türk olan Zeki Amdouni, 4 Aralık 2000'de İsviçre'de doğdu.

Babasının Trabzonlu olduğunun ortaya çıkması bordo-mavilileri şaşırttı.

İSVİÇRE'Yİ SEÇTİ

İsviçre U20 Takımı'nda forma giydikten sonra Türkiye U21'den de davet alan genç oyuncu, milli takım tercihini İsviçre'den yana kullandı.