Rachid Ghezzal için Galatasaray debisi planı

Cezayirli yıldız futbolcunun Galatasaray ile 5 Kasım'da oynanacak derbide forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu.

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı belli oldu. Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarında oynaması beklenmeyen futbolcu için Galatasaray derbisi ise belirsiz.



ADIM ADIM İZLENİYOR

Beşiktaş teknik heyeti futbolcunun durumunu yakından takip edecek. 30 yaşındaki futbolcunun 5 Kasım'da Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi maçta oynayabilecek düzeye gelmesi için seferberlik ilan edilecek. Derbide kadroda olması beklenen Ghezzal, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.