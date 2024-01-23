Trabzonspor Bakasetas'ın alternatifini buldu. Teklifi başkan açıkladı

Trabzonspor, Yunanistan'da Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'a giden Bakasetas'ın alternatifini Adana'dan buldu.

Bordo mavili kulübün Adana Demirsporlu Emre Akbaba için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Emre Akbaba için Trabzonspor'un teklif yaptığını açıkladı.

Sancak, Ankaragücü ve Pendikspor'un da talip olduğunu belirtirken, "Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. O zamana kadar transfer görüşmesine kapalı olduğumuzu bildirdik" ifadelerini kullandı.

Sancak, Yusuf Sarı ve M'Baye Niang için de transfer haberleri çıktığını söyledi ve "Futbolcular da ayrılmak isterse transfer gerçekleşir" dedi.