Beşiktaş transferi resmen bitirdi! Futbolcu tesisleri gezdi

Bahar Yıldırım
Beşiktaş transferi resmen bitirdi! Futbolcu tesisleri gezdi
Ara transfer döneminde kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir transfer bitirdi. Futbolcu tesisleri gezdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah-Beyazlılar, 15 yaşındaki Kazak oyuncu Almagir Smakov ile anlaştı.

TESİSLERİ GEZDİ
Kazan futbolcu, sosyal medya hesabından Fulya Tesisleri'nden bir fotoğraf paylaştı.

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SMAKOV KİMDİR?
Smakov, Astana teknik direktörü Samat Smakov’un oğlu ve Kazakistan U17 takımında sağ kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Fulya Tesisleri’nden paylaşılan fotoğrafta Smakov, Beşiktaş forması giyerken görülüyor.

İşte paylaştığı o fotoğraf;

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