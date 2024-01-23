Hakeme milyonların gözü önünde tarihi ders. 7 bin 420 kişiden çıt çıkmadı

Tayyip Salih Yılmaz
Hakeme milyonların gözü önünde tarihi ders. 7 bin 420 kişiden çıt çıkmadı
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık gündem olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Rus raketin hakemle dialoğu dikkat çekti.

2024 Avustralya Açık'ın açılış turu maçında Andrey Rublev Brezilyalı Thiago Seyboth’la karşılaştı.

Dördüncü setin başında servis atmaya hazırlanan Rublev’in sinirleri hakemin ikazıyla birlikte gerildi.

Hakemden hızlı servis atması için uyarı alan Rus raket yeterince topu olmadığını hakeme söyledi.

8 bine yakın kişinin izlediği maçta bir anda hakemle tartışmaya başlayan Rublev hakeme “Süreyi başlattığında 6 topum yoktu. Hala topları bana atıyorlardı. Ama sen süreyi başlattın” dedi.

Hakem de “Yeterince topu vardı” diyerek Rus tenisçiye karşılık verdi.

Rublev ise, “Yeterli topumun olup olmadığı kararını sen veremezsin. Kurallara göre altı topa sahip olmam gerekiyor ve karar vermek sana düşmez! Senin nasıl aut kararı vermen gerektiğini söylemiyorum” yanıtıyla hakeme tarihi bir ders verdi.

Rublev beş zorlu set sonunda rakibini 3-2 (7-5 6-4 3-6 4-6 7-6) yenmeyi başardı.

İlgili Haberler
Beşiktaş transferi resmen bitirdi! Futbolcu tesisleri gezdi
Trabzonspor Bakasetas'ın alternatifini buldu. Teklifi başkan açıkladı
Dünyanın gözü önünde tenis maçında diplomatik kriz çıktı
Tenis yıldızı menajerini antrenör olarak işe aldı
Tenis yıldızı menajerini antrenör olarak işe aldı
Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı
Çin Açık tenis turnuvasını Jannik Sinner kazandı
Teniste Hitit Kupası Ankara'da
Teniste Hitit Kupası Ankara'da
Son Haberler
Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü 8 yaralı Yerel Haberler
Balıkesir’de trafik kazası; 1 ölü 8 yaralı
Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi Yaşam
Bir kadın bu sözleri nasıl söyler? Erkeklerin 4 kadınla evlenmesini savundu bir de kadınlara akıl verdi
İşte gençleştiren meyve Sağlık
İşte gençleştiren meyve
Telefon kablolarını çalmaya çalışan 4 kişi yakalandı Gündem
Telefon kablolarını çalmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Trabzonspor'un yavru vatandaki gururu. 49 yıl önce ilk ve son kez düzenlenen turnuvanın, onuru yaşamışlardı Spor
Trabzonspor'un yavru vatandaki gururu. 49 yıl önce ilk ve son kez düzenlenen turnuvanın, onuru yaşamışlardı
Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı Ekonomi
Yandaş Cem Küçük emeklilere kara haberi verdi. Canlı yayında açıkladı
Moldovalı liderden askeri hazırlık çağrısı Dünya
Moldovalı liderden askeri hazırlık çağrısı