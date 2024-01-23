Hakeme milyonların gözü önünde tarihi ders. 7 bin 420 kişiden çıt çıkmadı

2024 Avustralya Açık'ın açılış turu maçında Andrey Rublev Brezilyalı Thiago Seyboth’la karşılaştı.

Dördüncü setin başında servis atmaya hazırlanan Rublev’in sinirleri hakemin ikazıyla birlikte gerildi.

Hakemden hızlı servis atması için uyarı alan Rus raket yeterince topu olmadığını hakeme söyledi.

8 bine yakın kişinin izlediği maçta bir anda hakemle tartışmaya başlayan Rublev hakeme “Süreyi başlattığında 6 topum yoktu. Hala topları bana atıyorlardı. Ama sen süreyi başlattın” dedi.

Hakem de “Yeterince topu vardı” diyerek Rus tenisçiye karşılık verdi.

Rublev ise, “Yeterli topumun olup olmadığı kararını sen veremezsin. Kurallara göre altı topa sahip olmam gerekiyor ve karar vermek sana düşmez! Senin nasıl aut kararı vermen gerektiğini söylemiyorum” yanıtıyla hakeme tarihi bir ders verdi.

Rublev beş zorlu set sonunda rakibini 3-2 (7-5 6-4 3-6 4-6 7-6) yenmeyi başardı.