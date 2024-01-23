Aboubakar'ın yeni takımını Afrika basını duyurdu. Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor

Aboubakar, Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kamerunlu yıldız, kadro dışı bırakıldıktan sonra ABD’nin yolunu tutacak.



LOS ANGELES GALAXY DEVREDE

Africafoot’un haberine göre; MLS’in güçlü takımlarından Los Angeles Galaxy, Vincent Aboubakar’ı transfer etmek istiyor. ABD’li kulübün, Beşiktaş’a yakında bir teklif sunması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ’TA İZ BIRAKTI

Beşiktaş ile 2025 Haziran’ına kadar sözleşmesi olan Aboubakar, siyah-beyazlı takımda 105 maçta forma giydi. Abobuakar, bu maçlarda 58 kez ağları havalandırırken, 16 da asist yaptı.