Aboubakar'ın yeni takımını Afrika basını duyurdu. Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor

Eren Bozdaş
Aboubakar'ın yeni takımını Afrika basını duyurdu. Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor
Beşiktaş'tan kadro dışı kalan Vincent Aboubakar'a sürpriz bir takım talip oldu.

Aboubakar, Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kamerunlu yıldız, kadro dışı bırakıldıktan sonra ABD’nin yolunu tutacak.

LOS ANGELES GALAXY DEVREDE
Africafoot’un haberine göre; MLS’in güçlü takımlarından Los Angeles Galaxy, Vincent Aboubakar’ı transfer etmek istiyor. ABD’li kulübün, Beşiktaş’a yakında bir teklif sunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TA İZ BIRAKTI
Beşiktaş ile 2025 Haziran’ına kadar sözleşmesi olan Aboubakar, siyah-beyazlı takımda 105 maçta forma giydi. Abobuakar, bu maçlarda 58 kez ağları havalandırırken, 16 da asist yaptı.

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