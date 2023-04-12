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Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın ve Bilic açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 04:39
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Trabzonspor başkanı Doğan'dan flaş açıklama

Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın ve Bilic açıklaması
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Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken, başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. 

Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var.

Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti.

Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar. 

23 milyon euro maaş bütçesi ile şampiyon olduk, 42 milyon Euro ile durumumuz ortada. 

Bir sürü sponsorluk görüşmeleri yaptık. Stadyum için görüşüyoruz. Stadyum sponsorluğunu 3 ya da 5 yıllık vermek istiyoruz. Yenilikler katmak istiyoruz. Bunların hepsinin takipçisi olacağız. 

Yeni gelir kapıları da açmaya çalışacağız. Buradan gelen bütçeleri de borçlar için kullanacağız. Şu anki borç yönetilebilir değil. Bunu yönetilebilir hale getirmeye talibiz." 

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