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Trabzonspor Beşiktaş derbisine kimsenin beklemediği hakem

Süper Lig'de derbiye flaş atama.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:50
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Trabzonspor Beşiktaş derbisine flaş atama

Trabzonspor Beşiktaş derbisine kimsenin beklemediği hakem
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Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
MHK tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine manuel atama yapılırken, Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise bu tercih edilmedi ve tekrar tüm hakemlerin dijital atamayla belirlendiği kaydedildi.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile evinde oynayacağı kritik maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçta ise Atilla Karaoğlan görev alacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge
Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Fenerbahçe-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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