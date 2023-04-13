Trabzonspor Beşiktaş derbisine kimsenin beklemediği hakem

Süper Lig'de 29. hafta maçlarının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

MHK tarafından Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine manuel atama yapılırken, Beşiktaş - Trabzonspor maçında ise bu tercih edilmedi ve tekrar tüm hakemlerin dijital atamayla belirlendiği kaydedildi.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile evinde oynayacağı kritik maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı maçta ise Atilla Karaoğlan görev alacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge

Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Fenerbahçe-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu