Trabzonspor'da Zlatko Dalic bombası

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ



Bu Pazar günü, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da yeni teknik direktör görüşmelerine devam ediyor.

Bordo Mavililerin en son görüştüğü teknik adamın Hırvatistan topraklarında olduğu öğrenildi.

Tele Konferans veya Face Tıme üzerinden yapıldığı ileri sürülen görüşmede; Trabzonspor’un kurmaylarının, Hırvatistan A Milli Takım teknik Direktörü Zlatko Dalic ile görüştüğü iddia edildi.

Bosna Hersek doğumlu 57 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan A Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük kazanmış, milli takımdan öncede kendi ülke ve bölgesinde 6 üst düzey futbol kulübüne, sorumlu teknik adamlık yapmıştı.

En uzun takım çalıştırma süresini HNK Hajduk Split’te yaşayan Dalic, aynı zamanda eski bir profesyonel futbolcu.

Bordo Mavililerin Dalic ile ciddi bir görüşme yaptıkları ifade edilirken, görüşmenin nasıl geçtiğine dair şimdilik bir sır verilmedi.

Dalic’in ismi, kulüpte bir heyecan yarattı. Hırvat teknik adamın evli ve iki yetişkin çocuk babası olduğu öğrenildi.