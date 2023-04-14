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Trabzonspor'da Zlatko Dalic bombası

Bordo mavili kulüpte teknik direktör arayışlarında sürpriz bir isim ortaya çıktı. Yöneticilerin Hırvatistan Milli Takımı hocası Zlatko Dalic'le görüştükleri ileri sürüldü

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 02:06
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Trabzonspor'da son görüşme Hırvatistan'dan

Trabzonspor'da Zlatko Dalic bombası
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Turgay Beşyıldız-Yeniçağ


Bu Pazar günü, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da yeni teknik direktör görüşmelerine devam ediyor.
Bordo Mavililerin en son görüştüğü teknik adamın Hırvatistan topraklarında olduğu öğrenildi.
Tele Konferans veya Face Tıme üzerinden yapıldığı ileri sürülen görüşmede; Trabzonspor’un kurmaylarının, Hırvatistan A Milli Takım teknik Direktörü Zlatko Dalic ile görüştüğü iddia edildi.
Bosna Hersek doğumlu 57 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan A Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük kazanmış, milli takımdan öncede kendi ülke ve bölgesinde 6 üst düzey futbol kulübüne, sorumlu teknik adamlık yapmıştı.
En uzun takım çalıştırma süresini HNK Hajduk Split’te yaşayan Dalic, aynı zamanda eski bir profesyonel futbolcu.
Bordo Mavililerin Dalic ile ciddi bir görüşme yaptıkları ifade edilirken, görüşmenin nasıl geçtiğine dair şimdilik bir sır verilmedi.
Dalic’in ismi, kulüpte bir heyecan yarattı. Hırvat teknik adamın evli ve iki yetişkin çocuk babası olduğu öğrenildi.

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