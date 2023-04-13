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Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladılar

Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliği son buluyor. beIN Sports canlı yayınında Gün Ortası programında yorumcu Olcay Çakır Bordo Mavililerin yeni hocasını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:49
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Trabzonspor'un teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladılar
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Trabzonspor'da Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Montella, Slaven Bilic gibi isimler gündeme gelirken, Başkan Ertuğrul Doğan'dan herkesi ters köşeye yatıran bir hamle geldi.  Andrea Pirlo için Fatih Karagümrük'ten görüşme izni alan Bordo-Mavililer'in yıldız isimle büyük ölçüde anlaştığı ortaya çıktı. 

Yayıncı kuruluşta Gün Ortası programında konuşan yorumcu Olcay Çakır, canlı yayında Trabzonspor'un dün akşam Andrea Pirlo ile görüştüğünü büyük ihtimalle anlaştığını söyledi.

Karagümrük'teki performansıyla alkış toplayan İtalyan çalıştırıcının yeni adresi Trabzonspor oluyor.

Pirlo ile bir süredir temas halinde olan Bordo-Mavililer, anlaşmada son aşamaya geldi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Trabzonspor'un yeni hocası Andrea Pirlo olacak.
Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan isim vermeden Andrea Pirlo'yu işaret etti. Şuan takım çalıştıran bir teknik direktörle görüşmelerde büyük yol kat ettiklerini ve yakın zamanda sonuç alacaklarını belirten Doğan, yeni hocanın yabancı olacağını söyledi.

Başkan Doğan, yeni teknik direktörün Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini belirtti ve hocayla 2 yıllık planlama düşündüklerini kaydetti.

Trabzonspor'un Andrea Pirlo'yu Beşiktaş derbisinin ardından ligde oynanacak Sivasspor maçına yetiştirmesi bekleniyor.

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