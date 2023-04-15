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Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Siopis'e talip çıktı

Bordo-mavili takımın orta sahası Manolas Siopis'e ülkesinden talip çıktı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:13
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Siopis listeye alındı

Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Siopis'e talip çıktı
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Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trabzonspor, gelecek sezonun planlamalarına başladı.

Yönetimin, oyunculara gelecek tekliflere değerlendirmeye alacağı bildirildi.

Fırtına'nın başarılı Yunan oyuncusu Manolas Siopis'e, ülkesinden talip çıktı.

PAOK İSTİYOR

PAOK'un, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Kontratı 2024'te bitecek oyuncu için Trabzonspor'un kapısının çalınacağı kaydedildi.

Siopis için 3 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

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