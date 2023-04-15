Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Siopis'e talip çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Trabzonspor, gelecek sezonun planlamalarına başladı.
Yönetimin, oyunculara gelecek tekliflere değerlendirmeye alacağı bildirildi.
Fırtına'nın başarılı Yunan oyuncusu Manolas Siopis'e, ülkesinden talip çıktı.
PAOK İSTİYOR
PAOK'un, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Kontratı 2024'te bitecek oyuncu için Trabzonspor'un kapısının çalınacağı kaydedildi.
Siopis için 3 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edileceği gelen haberler arasında yer alıyor.
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