Trabzonspor Çorum FK maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Çorum FK ile karşılaşacak.

Bordo mavililerin Çorum FK ile 06.12.2023 Çarşamba Saat 21:00'de papara Park'ta oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli, oldu.

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Onun yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Cem Özbay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

Kupada 4. tur maçlarının hakemleri şöyle:

5 Aralık Salı:



13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir



13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay



15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe



17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar



19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu



21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz



6 Aralık Çarşamba:

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt



13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer



13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel



13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran



14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu



14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz



14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu



14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan



14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş



14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan



14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak



14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır



15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun



17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik



19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş



21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu



7 Aralık Perşembe:



13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba



13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen



15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün



17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu



19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen



21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol