Trabzonspor'un başı Fode Koita'dan dolayı belada

Fode Koita, bir kez daha Trabzonspor'da alacakları olduğu gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'un başı Fode Koita'dan dolayı belada

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'dan sezon başı ayrılan ve Sivasspor'un yolunu tutan santrafor Fode Koita, bordo-mavili ekip için yine alacağı olduğu iddiasıyla FIFA'ya başvurdu.
Koita'nın, Trabzonspor'dan alacağı olduğunu iddia eden miktarın 476 bin 700 Euro olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Karadeniz ekibi ile FIFA arasındaki yazışma sürecinin şu sıralar devam ettiği belirtildi.
Temmuz 2021'de Trabzonspor kadrosuna katılan, ancak performansı ile hayal kırıklığı yaratarak ve beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki Paris doğumlu Gineli Fode Koita, bu sezon transfer dönemi bitmek üzere iken Yiğidoların yolunu tutmuştu.
Kişilik bozukluğu yaşadığı iddia edilen, tam bir problem ve sıkıntılı bir oyuncu olan Gineli santrafor, Kasımpaşaspor’dan alınarak bordo-mavili forma altında, 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyebilmişti.
Öte yandan Trabzonspor, Fode Koita'nın sözleşmesini geçtiğimiz eylül ayının ortasında feshetmişti. Bordo mavililer ile oyuncunun temsilcisi arasında, tecrübeli ama futbol yeteneksiz oyuncuya, fesih bedeli için 1.1 milyon Euro ödeme yapma kararı alınmıştı. Koita, ardından ayağının tozuyla Sivasspor'a transfer olmuştu.
Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 1.86’lık Fode Koita ile anlaşarak sözleşmeyi bu sezon başında feshetmişti.
Şu andaki bonservis piyasa değeri en fazla 100-150 bin Euro olan, Gine U19 milli takım formasını bile sadece 4 kez giyebilen Koita, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile de 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Gineli oyuncunun transferi bordo-mavili kulübü çok büyük zarara uğratmıştı.
Konu ile ilgili bazı futbol yorumcular Koita için: ‘’Adam, top oynamadan resmen para kazanıyor. Buldu kaymaklı bir ülkeyi ve futbol kulüplerini, parsayı topluyor!’’ şeklinde görüş belirtmişlerdi.
UDİNESE’DE FIFA’YA GİTTİ
Diğer yandan Trabzonspor’un, sezon başında kiralık olarak İtalyan ekibi Udinese’den kadrosuna kattığı Filip Benkovic; takımda forma şansı bulmakta zorlanırken, Udinese’den kiralanan oyuncu için kulübü, Trabzonspor’u FIFA’ya şikayet ederek 237 bin 500 Euro hak talep etti. FIFA söz konusu şikayeti değerlendirmeye ve incelemeye aldı.

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