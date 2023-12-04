Trabzonspor'dan Nicolas Pepe açıklaması. Kayserispor maçında sakatlanmıştı

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı mücadelede, maça devam edemeyen Nicolas Pepe'nin son durumu netlik kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan Nicolas Pepe açıklaması. Kayserispor maçında sakatlanmıştı

Editör: Oğuz Yörük

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

''Futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe’nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.''

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