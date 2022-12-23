Fenerbahçe Trabzon'da bakın nasıl karşılandı

İstanbul'da maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na indi.
Kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Teknik direktör Jorge Jesus'a çiçek takdim eden taraftarlar, Jesus ve futbolculara forma imzalattı.
Otobüsle havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Akçaabat ilçesindeki kalacakları otele hareket etti.
Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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