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Fenerbahçe Trabzon'da bakın nasıl karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a geldi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 19:49
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Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Trabzon'a indi. Bakın nasıl karşılandı

Fenerbahçe Trabzon'da bakın nasıl karşılandı
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İstanbul'da maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Trabzon Havalimanı'na indi.

Kafileyi, bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Teknik direktör Jorge Jesus'a çiçek takdim eden taraftarlar, Jesus ve futbolculara forma imzalattı.

Otobüsle havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Akçaabat ilçesindeki kalacakları otele hareket etti.

Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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Hacı Cavcav
23.12.2022 19:59
Vereceği zamdan ötürü AKP'ye oy veririm ya da vermem diyen dayılar düzene oy verin, adama değil.....he dayı!  
 
Poyraz
23.12.2022 19:52
Hakem kasıtlı 10 kişi bırakmasa Fener maçı rahat alır  
 
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