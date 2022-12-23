Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada Stuttgart maçında sol ayak bileğinden sakatlanan voleybolcu Aslı Kalaç'ın sol ayak kemiğinde kopma tarzında kırık ve kemik iliği ödemi tespit edildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Opet Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Allianz MTV Stuttgart ile oynadığımız CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu maçının ikinci setinde sol ayak bileğinden sakatlanmıştır. Sporcumuzun maç sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sol ayak cuneiform kemiğinde kopma tarzında kırık ve cuboid kemiğinde kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Aslı Kalaç'ın sezonu kapattığı belirtildi.