23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçelileri korkutan Abdullah Avcı istatistiği

Fenerbahçelileri korkutan Abdullah Avcı istatistiği

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:30
Takip Et

Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Fenerbahçelileri korkutan Abdullah Avcı istatistiği
+
Aa
-

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
1
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
2
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
3
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
4
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
6
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Benzine zam
7
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Asteğmen Kubilay, yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı
﻿Asteğmen Kubilay, yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı
﻿Asteğmen Kubilay, yobazlar tarafından şehit edilişinin 92. yılında Menemen'de anıldı
﻿Cip çarptığı aracı ortadan 2’ye böldü
﻿Cip çarptığı aracı ortadan 2’ye böldü
﻿Cip çarptığı aracı ortadan 2’ye böldü
﻿Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
﻿Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
﻿Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
﻿Türkiye'de trafikteki araç sayısı arttı 26 milyon 349 bine yükseldi
﻿Türkiye'de trafikteki araç sayısı arttı 26 milyon 349 bine yükseldi
﻿Türkiye'de trafikteki araç sayısı arttı 26 milyon 349 bine yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.