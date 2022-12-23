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Fenerbahçe Trabzon'dan 19 gol fazla attı

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:43
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Trabzonspor mu Fenerbahçe mi? Tarihi rekabette hangi takım önde

Fenerbahçe Trabzon'dan 19 gol fazla attı
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Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 100 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

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