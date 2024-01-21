'Trabzonspor ile son maçımdı' dedi veda etti

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas, Galatasaray maçının ardından flaş bir açıklama yaptı. Bitiş düdüğü ile birlikte tribünleri selamlayan Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Ama hayatta bazen istekleriniz olumlu gitmiyor. Buradan ayrılırken herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman sevgi ve saygı gördüm" dedi.

Bakasetas karşılaşma ile ilgili de "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlarımızından özür dilemeliyiz. İlk yarı kötü gitmiyordu işler. İkinci yarı çok fazla top kaybettik. Zaten rakibimizin kalitesi ortada. Onlar da bunları cezalandırdılar" yorumunu yaptı.

Anastasios Bakasetas'ın kısa süre içinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atması bekleniyor.