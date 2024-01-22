'Sayın Avcı size sesleniyorum. Takke düştü kel göründü. Bu rezilliği kabul ettiremezsin'

Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı farklı yenilgiden sonra teknik direktör Abdullah Avcı'yı yerden yere vurdu.

Cemal Ersen, Trabzonspor'un uzun yıllardır sahasında böyle ağır bir yenilgi almadığını vurguladı ve "Sayın Avcı size sesleniyorum; çıkın varsa derdinizi anlatın. Kulüp başkanına övgüler yağdırmak yerine öz eleştiri yapın. Sanal düşmanlar yaratmak yerine sorunlara çözüm üretin. Maharet güzel konuşmakta değil, güzel futbol oynatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kötü oynarsın ama bu rezilliği kimseye kabul ettiremezsin" diyen Ersen, "Ev sahibi adına en üzücü olan, taraftar 61. dakika kutlaması yaparken Zaha’nın attığı gol oldu. Avcı ironi yapacaksa buna baksın. Bu arada hocaya sorum var; takım önde olur ve Bakasetas’ı veda etmesi için oyuna alabilirsiniz. Tribünler alkışlar, hoş bir jest olur. Takım üç farklı yenik iken, kimedir bu mesaj? Olmuyor sayın Avcı!" diye yazdı.