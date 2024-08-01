Trabzonspor Ruzomberok maçının önüne geçen detayı açıkladı

Avrupa sahnesinde, geçen hafta Slovakya’nın eteklerinden 2-0’lık galibiyetle dönen Trabzonspor, bu karşılaşmanın rövanşında Slovak ekibi MFK Ruzomberok önünde, Papara Park’a gelen yaklaşık 35 bin civarında taraftarını ve ekran başında kendisine gönül verenleri mutlu etmek istedi ve çok iyi bir futbolla olmasa da etti…

Tamamı Slovak oyuncularından kurulu MFK Ruzomberok takımı önünde; Avrupa'da 151. maçına çıkan bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turunun rövanşında sahaya sürdüğü ilk 11'de, yeni transferlerden beş oyuncusu yer aldı.

Portekizli Pedro Malheiro sağ bekte, İngiliz john Lundstram sol içte, Ozan Tufan orta sahada, genç oyuncu Cihan Çanak santrafor arkasında, Rumen Denis Drâguş da en uçtaki oyuncu olarak forma giydi.

Yedek kulübesinde de yeni transferlerden Borna Barisic ve A.Nwakaeme yer aldı. Gerçi bizim Nijeryalı yeni transfer sayılmaz. Gurbete çalışmaya gidip kesin dönüş yapan oyuncu gibiydi.

Oyuncularının toplam değeri yaklaşık 8 milyon Euro olan Slovak ekibine karşı, karşılaşmanın ilk 27 dakikasında ev sahibi, turuncu-siyahlıların kalesinde, iki net gol pozisyonunu cömertçe harcarken, Ruzomberoklu Tucny’nin ortasına Chrien’in net kafa şutu, ardından altı pasın içinde yakın mesafeden yine Chrien’nin ayak içi vuruşunu, Uğurcan’ın son anda uzaklaştırması, ev sahibine ‘’Şakamız yok haaa!’’dedirtti.

*

Toplam değeri yaklaşık 96 milyon Euro olan Trabzonspor takımı, baktı ki bu işin şakası yok, pabuç pahalı gelecek, ilk yarı bitmeye yakın biraz da olsa toparladı ama Cihan, Draguş ve özellikle Trezeguet peş peşe kaçırdı.

Bu arada takım arkadaşları; Uğurcan'ı, çıkardığı ve uzaklaştırdığı tehlikeli toplar için de, soyunma odasına gidince bir öpsün.

Sezonun bu ilk maçları, takımlar için genelde hazır olmadıkları için sıkıntılı geçer. Bu 90 dakikada bu tip maç formatlarının benzeriydi.

İkinci yarı Trabzonspor, sanırım nerede olduğunu hatırladı ve rakibinin üstüne gitmeye ve ikinci 45'e de gol pozisyonlarını kaçırarak başladı.

Daha fazla topa sahip olmaya başladı ama rakibi önünde asla ezici bir üstünlük kuramadı.

Teknik patron Ondrej Smetana'nın ekibi, ilk maçta 2-0‘lık yenilgiye rağmen hiçte pes etmiş gibi Trabzon’a gelmedi. Özellikle ikinci 45 dakikanın başlarında, bordo-mavililerin üstüne daha çok gelmeye başladı. Bu takım bile Karadeniz ekibinin kalesine ardı ardına korner kullandı.

Abdullah Avcı’yı sıkıntının bastığı dakikalar 70 olmadan, Dragus’un akıl dolu vuruşu köşeden filelerle kucaklaşınca, onu da, takımını da, seyredenleri de, rahatlattı.

Bu yarıda Nwakaeme, Bardhi, Enis Destan, Umut Güneş ve yeni transfer Barisic’in oyuna girmesi, sadece Papara’ Park’a renk kattı.

Son dakikalarda fizik gücünü hissettirmeye başlayan Trabzonspor, dakikalar ilerledikçe yorulan zayıf rakibi önünde, bu tek gollü galibiyetle, sezon perdesini kendi mekanında da galibiyetle açarak, 3. Ön eleme turuna yükselmesi, Suvva’nın (Akyazı) eteklerinden esen bu sıcak gecenin, serinlik veren tek havasıydı!