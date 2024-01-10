Trabzonspor ayrılığı açıkladı. Süper Lig ekibine imzayı attı

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Trabzonspor ayrılığı açıkladı. Süper Lig ekibine imzayı attı
Fatih Karagümrük Dimitris Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferindeki ödenmeyen taksitlere karşılık Karagümrük'e transfer olduğunu duyurdu.

Bordo-mavililerden konuya dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Trabzonsporla 6 maça çıkan yıldız orta saha gol ya da asist üretemedi.

Öte yandan, Hırvat oyuncu Tonio Teklic'in durumunda da belirsizlik sürüyor. Geçen hafta içerisinde Rusya’ya giden ve Premier Ligi ekiplerinden Akhmat Grozny ile prensip anlaşmasına varan Teklic için, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ün devreye girmesiyle kafası karışan oyuncunun, Rus ekibinden düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Spilit doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Rusya’dan çok Türkiye'de kalmaya daha sıcak baktığı belirtilirken, bu oyuncu için her iki kulüp temsilcilerinin görüşmelerinin devam ettiği bildirildi

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