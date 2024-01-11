Trabzonspor'da kritik toplantı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da kritik toplantı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yöneticiler, kurul üyeleriyle birlikte yemekte bir araya geldi.

Süper Lig'de bu akşam Samsunspor ile sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor'da kritik bir toplantı gerçekleşti.
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, öğle yemeğinde kurul üyeleriyle buluştu.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda kulübün son durumu ve yapılması planlanan hamleler masaya yatırıldı.
Toplantıya; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili İsmail İnan, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve Sicil Kurulu Başkanı Hasan Basri Halisçelik ile diğer kurul üyeleri katıldı.

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