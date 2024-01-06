Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu: İlaç oldu

Ankaragücü galibiyetinin ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü, önemli bir 3 puanını sahibi olduklarını söyledi.

Sakatlıkları bulunan ve Afrika Kupası'na giden oyuncularının bulunduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, "Bu nedenle hamle şansımız çok azdı. Yine de kazandığımız için mutluyz. Kaybettiğimiz Kayseri maçı vardı. Bugün onun telafisini yaptık diye düşünüyorum" dedi.

DAHA İYİ OYNAMALIYIZ

Abdullah Avcı şöyle devam etti: "Daha iyi bir oyun olabilir mi, olabilir, olması gerekiyor. Bir geçiş dönemini çok sıkıntılı bir şekilde hep beraber yaşıyoruz. Özellikle böyle bir oyunda buralarda kazanabilmek galibiyet, klasik ilaçtır. Galibiyet gelişimi oyun ve oyuncu üzerinden hızlandırır. Bunu en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün hal ve durum bunu gerektiriyordu. Bugün bunu oynadık. Biraz sakatlarımız biraz Afrika Kupası eksiklerimiz var. Fazla hamle şansımız olmuyor ama onun için kazanmak çok önemliydi."