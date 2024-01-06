Emre Belözoğlu'ndan Trabzonspor maçında flaş tepki: Herkesin dayanabileceği bir sınır var!

Eryaman Stadı'nda, Trabzonspor'u konuk eden Ankaragücü rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarına Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun tepkisi damga vurdu.

Belözoğlu bitiş düdüğünü beklemeden oyunma odasının yolunu tuttu. Bu sırada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Belözoğlu'nu bu kararından vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Belözoğlu onu da dinlemedi ve soyunma odasına gitti.

Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında sert sözler sarf etti.

Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimiz de yeteneğimiz de var. Ankaragücü'ne karşı bu düzenle mücadele etmek için kalite lazım. Bunu söylerken kimse alınmasın. Federasyonundan, hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi saha içinde veririz. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında. Burada bir yanlış varsa cezası bence fazlasıyla verilmiş durumda. Bu devam etmemeli. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var. İki tane gol attık, ikisinin de VAR ile alakası yok. Burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de ekmeğimizin peşinde olduğumuz yer" dedi.