Erol Bulut'a soğuk duş! Cardiff City bu sonucu hiç beklemiyordu

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Erol Bulut'a soğuk duş! Cardiff City bu sonucu hiç beklemiyordu
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Sheffield Wednesday'e 4-0 yenildi, FA Cup'a 3. turda veda etti.

İngiltere FA Cup 3. turunda Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Sheffield Wednesday’in konuğu oldu.
Cardiff City, Hillsborough Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 4-0 kaybetti.
Sheffield’ın gollerini 2. dakikada Josh Windass, 38. dakikada Romaine Sawyers (kendi kalesine), 40. dakikada Liam Palmer ve 90. dakikada Mallik Wilks kaydetti.
Cardiff City; 4. dakikada Ryan Wintle ve 7. dakikada Callum Robinson ile yakaladığı iki penaltı fırsatını değerlendiremedi.
Bu sonuçla Cardiff City, FA Cup’tan elendi. Sheffield Wednesday ise bir üst tura yükseldi.

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