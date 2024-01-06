Erol Bulut'a soğuk duş! Cardiff City bu sonucu hiç beklemiyordu

İngiltere FA Cup 3. turunda Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Sheffield Wednesday’in konuğu oldu.

Cardiff City, Hillsborough Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 4-0 kaybetti.

Sheffield’ın gollerini 2. dakikada Josh Windass, 38. dakikada Romaine Sawyers (kendi kalesine), 40. dakikada Liam Palmer ve 90. dakikada Mallik Wilks kaydetti.

Cardiff City; 4. dakikada Ryan Wintle ve 7. dakikada Callum Robinson ile yakaladığı iki penaltı fırsatını değerlendiremedi.

Bu sonuçla Cardiff City, FA Cup’tan elendi. Sheffield Wednesday ise bir üst tura yükseldi.