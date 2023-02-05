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Trabzonspor'lular yoğun ilgi gösterdi. Abdullah Avcı'dan dikkat çeken paylaşım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan derbi öncesi paylaşım geldi. Bordo- Mavililer yoğun ilgi gösterdi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 11:43
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Abdullah Avcı'dan sosyal medya paylaşımı

Trabzonspor'lular yoğun ilgi gösterdi. Abdullah Avcı'dan dikkat çeken paylaşım
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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan bir paylaşım geldi.

Deneyimli teknik adam, kişisel sosyal medya hesabından "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Avcı'nın bu paylaşımına bordo-mavili taraftarlar kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

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