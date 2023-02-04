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Trabzonspor taraftarı Galatasaray derbisinde siyah giyinecek

Trabzonspor taraftarı Galatasaray maçı öncesi aldığı kararı paylaştı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:12
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Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da taraftarlar siyah giyinecek

Trabzonspor taraftarı Galatasaray derbisinde siyah giyinecek
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, yarın evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor taraftarı karşılaşmada siyah giyinecek.

Gurbetçi Gençler hesabından yapılan paylaşımda; ''Galatasaray deplasmanında tribünde yer alacak taraftarlarımızı siyah giyinmeye ve atkı takmaya davet ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

 

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ANDEZİT GS
4.02.2023 12:56
İyi de amaç ne? 😂  
 
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