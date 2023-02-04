Trabzonspor taraftarı Galatasaray derbisinde siyah giyinecek

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, yarın evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Trabzonspor taraftarı karşılaşmada siyah giyinecek.
Gurbetçi Gençler hesabından yapılan paylaşımda; ''Galatasaray deplasmanında tribünde yer alacak taraftarlarımızı siyah giyinmeye ve atkı takmaya davet ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.