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Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 135. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 135. kez karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:54
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Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor 135. kez karşılaşacak

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 135. randevu
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İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 49 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 134 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDEKİ 100. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 100. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 49 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 66 golüne karşılık, Trabzonspor 54 gol kaydetti.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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