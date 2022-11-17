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Milli oyuncuya İtalya kancası

Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Yazıcı'yı İtalya ekibi istiyor.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:45
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Trabzonspor'da kiralık oynayan Yusuf Yazıcı'ya İtalya Kulübü Salernitana talip oldu

Milli oyuncuya İtalya kancası
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Trabzonspor'un, transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı ancak gösterdiği performansla bir türlü bekleneni veremediği Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip çıktı.

SALERNITANA İSTİYOR
Salerno Today sitesinde yer alan habere göre; bir orta saha oyuncusu arayan İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Salernitana, ocak ayı transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve şu anda Salernitana'da Sportif Direktörlük görevini yürüten Morgan De Sanctis'in, milli futbolcunun durumunu araştırdığı öğrenildi.

Ayrıca, İtalyan ekibinin 25 yaşındaki milli futbolcuyu 7 ila 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği ifade edildi. 

BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon bordo-mavili formayla 8 maçta sahaya çıkan Yazıcı, skor katkısı üretemedi. Öte yandan, milli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi de 2024 yılına kadar devam ediyor. 

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