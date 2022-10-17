Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüştü. Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı özür diledi

Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor 'da, oyuna 80. dakikada Marek Hamsik'in yerine dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 90+6. dakikada Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrasında önce sarı kart görmüş sonrasında VAR'dan hakemin izlemesi yönündeki karar sonrasında Ali Şansalan tarafından sarı kartı iptal edilip kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Yusuf oyundan çıkarken, taraftarlara doğru elini kaldırarak yaptığı hareketten ötürü özür dilediğini göstermişti. Yazıcı daha sonra maçın uzatma bölümünde Gedson'a yaptığı müdahaleyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve özür diledi.

"KENDİSİNE ÜZÜNTÜLERİMİ İLETTİM"

25 yaşındaki futbolcu, "Maçın atmosferiyle istemeden Gedson’a sert bir müdahalede bulundum. Hem o anda, hem maç sonrasında soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere tüm futbolseverlerden özür dilerim." ifadelerini kullandı.